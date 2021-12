美국무부 차관 "반도체 동맹, 韓 할일 많다고 믿는다"

[아시아경제 유인호 기자, 이지은 기자] 호세 페르난데스 미국 국무부 경제성장·에너지·환경 담당 차관은 17일 미 주도의 반도체 공급망 재편 방안에 대해 “한국이 훨씬 더 할 일이 많다고 굳게 믿는다”고 밝혔다.

페르난데스 차관은 이날 오전 서울 외교부 청사에서 열린 ‘제6차 한미 고위급 경제협의회’(SED) 모두발언을 통해 “코로나19로 인한 반도체 수급난은 반도체가 일상생활에 결정적인 역할을 하고 있는 것은 물론 한국이 글로벌 반도체 공급망에서 필수적인 파트너이자 리더라는 점에 이목을 집중시켰다”며 이처럼 말했다.

이어 그는 한국의 반도체 산업에 대해 세계적 수준의 기술자와 고품질, 투명한 투자 등으로 치켜세운 뒤 한국과의 협력이 엄청난 가치를 가져올 것으로 기대했다. 이는 반도체 등 글로벌 공급망 확대에 한국의 핵심적인 역할이 필요하다는 점을 재확인한 셈이다.

이에 대해 최종문 외교부 2차관은 모두발언에서 “안보와 지정학적 이슈를 과학과 기술 문제로부터 떼어놓기 점점 어려워지고 있다”며 “동맹국으로서 우리는 충실하게 함께하고 우리가 기여할 기회를 모색할 것”이라고 답했다.

이날 열린 회의에서 한미 정부는 조 바이든 미국 행정부 주도의 ‘인도·태평양(인태) 경제 프레임워크’(IPEF)에 대한 양국 협력 방안에 대해 협의했다.

페르난데스 차관은 4시간 여동안 열린 회의에서 최 차관에게 미국이 중국을 견제하기 위해 추진 중인 공급망 확대, 인프라, 디지털 경제, 탈탄소 등을 핵심으로 하는 IPEF에 대해 설명하면서 우회적으로 한국의 동참을 요청한 것으로 알려졌다.

최 최관은 “(미국의) 인도·태평양(인태) 경제 프레임워크는 포괄적(umbrella) 이니셔티브로 보인다”며“이 과정에서 이 같은 이니셔티브의 성공에 핵심적인 이해당사자와 업계와도 적극적으로 관여하겠다”고 말했다.

IPEF는 조 바이든 미국 대통령이 지난 10월 동아시아 정상회의에서 제시한 개념이다. 바이든 행정부는 내년 초 IPEF 출범을 목표로 하고 있다. 앞서 페르난데스 차관은 전날 박진규 산업통상자원부 1차관과의 면담에서도 IPEF에 대해 의견을 나눈 바 있다.

회의에 참석한 한 관계자는 “페르난데스 차관은 미국이 최근 중점적으로 추진 중인 공급망 재편과 인프라 투자 협력을 논의하는 데 상당히 공을 들여 설명했다”며 “회의부터 오찬까지 이어진 긴 기간 동안 공급망·인프라 등에 대한 양국 입장이 충분히 논의됐다”고 전했다.

외교가에서는 한국이 미국 주도의 인태 경제 프레임워크에 동참하느냐에 따라 대중 외교 등 한반도 정세에 영향을 줄 것으로 보고 있다.

공급망 재편은 ‘세계의 공장’ 역할을 해 온 중국을 배제해 공급망을 갖추겠다는 구상이다. 이를 위해 한국과 일본·대만 등 주요국의 동참이 필요한 상황이다.

인프라 투자는 아세안(ASEAN)을 비롯 개발도상국을 겨냥한 것으로, 중국이 그간 ‘일대일로’로 개발도상국에 투자하면서 영향력을 넓혀온 것을 견제하는 시도로 풀이된다.

외교 전문가는 “공급망은 미국이 지금 제일 중요하게 생각하는 주제 중 하나로 인도·태평양 지역과 핵심 동맹인 한국, 일본이 중요 우선순위라고 볼 수 있다”며 “한국 정부가 어떤 선택을 하느냐에 따라 동북아 정세가 달라질 것”이라고 말했다.

한편 페르난데스 차관은 이날 오후에는 인프라, 배터리, 전자 등 다양한 분야의 기업 인사들과 만난 뒤 2박 3일의 방한 일정을 마치고 출국한다.

