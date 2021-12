소노펫클럽앤리조트 고양, '펀펀(FunFun)하개 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 소노펫클럽앤리조트 고양은 연말연시 파티 시즌을 겨냥한 '펀펀(FunFun)하개' 패키지를 선보인다고 17일 밝혔다.

펀펀하개 패키지는 크리스마스, 연말연시 등 연휴 기간에 반려견과 특별한 추억을 만들 수 있도록 펫캉스와 파티, 엔터테인먼트 콘텐츠로 구성한 패키지다.

'댕래방 세트'는 객실 안에서 미러볼 조명을 배경으로 무선 마이크로 노래를 부르며 반려견과 함께 흥을 돋을 수 있도록 노래방 미러볼과 무선 마이크, 새우깡이 제공되며 미니 바의 음료들과 맥주, 스낵도 무료로 이용 가능하다. '럭셔리 투고(To go) 세트'는 반려견과 보호자가 함께 피크닉 파티를 즐길 수 있도록 다양한 식사 메뉴와 음료, 포토 소품, 돗자리 등이 고급스러운 대형 바구니에 준비된다. 반려견을 위한 야채를 곁들인 닭 가슴살 메뉴와 보호자를 위한 클럽 샌드위치와 그린 샐러드, 나초, 베이커리 3종과 커피 2잔을 담았다. 반려견이 달고 뛰어노는 모습을 사진으로 담을 수 있도록 컬러풀한 헬륨 풍선도 제공된다.

다양한 포토존과 볼거리도 준비됐다. 이스트 로비에는 화려한 크리스마스 트리 장식이, 웨스트 로비에는 대형 플라워 데커레이션과 각종 강아지 조각상들로 조성된 웰커밍존이 마련됐다. 카페&레스토랑 'Thinking Dog'와 동물 병원, 소노펫 뷰티, 스쿨 등 곳곳에 개타벅스, 지갑 털이범, 대형 소냐르 인형 등 다양한 포토존과 펫 코스튬 대여 서비스 등이 준비돼 있어 기념사진을 찍을 수 있다. 크리에이티브 아트 그룹 '반달 프로젝트'의 일러스트 작품들이 공간마다 색다르게 전시돼 있어 반려견과 함께 감상할 수 있다. 3층 천연 잔디 오프리쉬 플레이그라운드에서도 이색적인 시간을 만끽할 수 있도록 낮에는 비눗방울을 기계로 뿜어내는 버블버블 파티 이벤트, 밤에는 강아지 발자국 모양의 고보라이트 조명 파티가 열린다.

'펀펀하개' 패키지는 내년 2월28일까지 이용 가능하며 자세한 내용은 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

