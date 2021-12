“대화면 두 개를 하나처럼” LG전자, 22년형 그램 라인업·포터블 모니터 공개

22년형 'LG 그램 16'… 1190g에 80Wh 대용량 배터리

포터블 모니터 'LG 그램+view' 공개… 언제 어디서나 멀티 작업환경 구축

내달 2일까지 온·오프라인 예약 판매

[아시아경제 구은모 기자] LG전자가 노트북 ‘LG 그램’의 2022년 라인업과 멀티태스킹 수요를 겨냥한 포터블 모니터를 새로 공개했다.

LG전자는 17일 14·15.6·16·17인치 크기의 LG 그램 라인업과 포터블 모니터 ‘LG 그램+뷰(view)’를 출시한다고 밝혔다.

주력모델인 ‘LG 그램 16’은 1190g의 무게에 80Wh 대용량 배터리를 적용해 사용편의성을 높였다. 아울러 16:10 화면비의 WQXGA(2560x1600) 고해상도 IPS 디스플레이를 탑재하고, 디지털 영화협회(DCI)의 표준 색영역 DCI-P3를 99% 충족해 색 표현도 풍부하고 자연스러운 게 특징이다.

그램 16은 인텔 11세대 타이거레이크를 탑재해 21년형 그램(Z90P) 대비 데이터 처리속도를 약 10% 끌어올렸다. 또한 인텔의 내장 그래픽 프로세서 ‘아이리스 엑스이(Iris Xe)’도 장착해 고화질 영상을 선명하게 보여주고 실감 나는 게임 환경도 지원한다.

이밖에 인텔의 차세대 노트북 규격인 인텔 EVO 플랫폼’ 인증을 획득했고, ‘미국 국방부 신뢰성 테스트(MIL-STD; Military Standard)’의 7개 항목을 통과해 내구성을 높인 것도 특징이다. 색상은 ‘스노우 화이트’, ‘차콜 그레이’, ‘옵시디안 블랙’ 등 3종으로 출시되며, 가격은 16인치(i5·8GB·256GB) 기준 209만원이다.

LG전자는 최근 멀티태스킹 작업을 작업을 위해 노트북에 모니터를 연결해 사용하는 고객이 늘어나는 점에 착안해 포터블 모니터 ‘LG 그램+뷰’도 선보였다. 그램+뷰는 16인치에 16:10 화면비의 WQXGA(2560x1600) 고해상도 디스플레이를 탑재했다. 그램16과 나란히 붙여 사용하면 약 26인치 크기의 32:10 화면비의 대화면을 즐길 수 있다.

그램+뷰는 별도의 조작 없이 노트북과 USB 케이블만 연결하면 화면이 확장돼 노트북 화면을 복제하거나 확장할 수 있고, 오토 피벗 기능으로 고객의 사용환경이나 콘텐츠에 따라 가로·세로 모드로 자유롭게 사용할 수 있다. 무게는 670g이며, 가격은 39만9000원이다.

LG전자는 이날부터 다음달 2일까지 LG전자 베스트샵을 포함한 전국 가전 매장, 공식 온라인 판매점 등에서 2022년형 LG 그램 예약 판매를 진행하고, 예약 판매에 참여한 고객에게는 그램+뷰를 사은품으로 제공한다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr