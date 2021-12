몽골서 한국인 집단폭행…"양산 중학생 집단폭행 보복 아니냐" 우려도

몽골서 한국인 집단폭행 사건 발생…"코뼈 부러져 수술"

피해 교민, 폭행 이유로 '양산 중학생 집단폭행' 의심

앞서 지난 2일 경남 양산서 한국인 중학생 4명이 몽골 출신 중학생 폭행한 바 있어

[아시아경제 박현주 기자] 몽골 수도인 울란바토르에서 한국 교민들이 현지인들에게 이른바 '묻지마 폭행'을 당하는 사건이 발생했다. 일각에선 이달 초 국내에서 발생한 몽골인 중학생 집단 폭행 사건의 보복이 아니냐는 의견도 나오고 있다.

16일 MBC '뉴스데스크'는 지난 6일 새벽 몽골 울란바토르 외곽의 한 호텔 인근에서 발생한 집단폭행 사건을 보도했다.

공개된 폐쇄회로(CC)TV 영상에 따르면 사건 당시 길을 걸어가는 한국인 남성 A씨를 차에서 내린 다른 남성이 쫓아간 뒤, 차가 있는 곳으로 데려와 에워쌌다.

한국인이 운영하는 호텔 직원인 A씨는 휴대전화로 도움을 요청하려 했지만, 몽골인 5명은 A씨를 차 뒷좌석에 밀어 넣은 뒤 그를 폭행했다. 호텔에 있던 한국 교민 3명이 뛰쳐나왔지만, 몽골인들은 이들에게도 폭행을 가했다.

피해 교민들은 "눈쪽과 귀쪽을 많이 맞았다. 코뼈도 부러져 수술했다"고 밝혔다.

이어 피해 교민들은 "가해 몽골인 중 1명이 경찰복 차림에 경찰 신분증까지 내밀었고, 출동한 현지 경찰 대응도 이상했다"며 "(경찰이) 가해자 몽골 5명은 (강제연행하지 않고) 그냥 스스로 오라고 얘기했다"고 주장했다.

피해 교민들은 이번 폭행의 이유로 이달 초 경남 양산에서 발생한 '몽골 중학생 집단 폭행 사건'을 의심하고 있다. 한국 교민 B씨는 "'한국 사람이냐'고 묻길래 '맞다, 왜 그러냐'고 하니까 계속 시비를 걸었다"고 주장했다.

외교부는 "중학생 집단폭행 사건이 막 보도됐던 이달 초 분위기가 좋지 않았지만 곧 사그라들었다"며 이번 사건과 관련해 현지 경찰에게 공정한 수사를 요청했다고 밝혔다.

한편 지난 2일 경남경찰청에 따르면 몽골에서 이민 온 중학생 C양(13)은 지난 7월3일 새벽 경남 양산시의 한 빌라에서 또래 중학생 4명으로부터 감금돼 집단 폭행을 당했다. 가해 학생들은 속옷 차림으로 손과 다리가 묶인 채 폭행당하는 C양의 모습을 휴대전화로 촬영해 주변 학생들에게 유포한 것으로 조사됐다.

지난 3일 몽골 국영방송 등 현지 매체는 이 사건을 상세히 보도했고, 보도 직후 한국 대사관 앞에서 일부 몽골인들이 항의 시위를 벌인 것으로 확인됐다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr