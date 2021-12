"온라인 식품 경쟁력 강화" … SSG닷컴, 풀무원과 업무협약

20일 풀무원 공식 브랜드관 오픈 … 31일까지 기념 프로모션 진행

SSG닷컴이 풀무원과 손을 맞잡고 식품 카테고리 경쟁력을 한층 강화한다.

SSG닷컴은 16일 오전 서울 종로구 소재 SSG닷컴 본사에서 황운기 SSG닷컴 상품본부장, 천영훈 풀무원 영업본부장 등이 ㅊ마석한 가운데 '온라인 식품 시장 선도를 위한 업무협약(JBP)'을 맺었다고 밝혔다.

이번 협약은 SSG닷컴 고객을 위한 단독 상품과 특화 프로모션을 공동 기획해 차별화한 서비스를 제공하고 양사의 브랜드 경쟁력을 강화하는 것이 골자다. 친환경 먹거리와 연계한 ESG 캠페인 공동 추진, 데이터 기반 마케팅 활동 등의 분야에서도 긴밀하게 협조할 방침이다.

첫 협력사업으로 SSG닷컴은 오는 20일 풀무원 공식 브랜드관을 열고 단독 상품과 특별 프로모션을 선보인다. 양사가 함께 준비하는 라이브커머스와 ESG 캠페인도 소개할 계획이다.

공식 브랜드관 신설을 기념해 이달 31일까지 공동 프로모션도 진행한다. 풀무원의 두부류, 가공식품류부터 '바릴라' 파스타 제품에 이르는 다양한 식품 상품을 한 데 모아 최대 33% 할인가에 판매한다. 또 오는 20일 '얇은 피 꽉찬 속 고기만두(400g*2)'를 시작으로, 12일간 약 40여종에 이르는 풀무원 인기 먹거리 상품을 최대 반값 수준에 선보인다. 온라인스토어 네오(NE.O) 전용 풀무원 상품을 1만5000원 이상 구매하는 고객에게는 조깅을 하면서 쓰레기를 줍는 친환경 활동 '플로깅'에 활용할 수 있는 가방을 증정한다.

황운기 SSG닷컴 상품본부장은 "풀무원의 상품 경쟁력을 더해 온라인 장보기 대표 플랫폼으로서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 대형 식품 브랜드와의 협력을 늘려 카테고리 경쟁력을 지속 강화하겠다"고 말했다.

