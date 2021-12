[이주의 책] 우리는 약속도 없이 사랑을 하고 외 5권

◆우리는 약속도 없이 사랑을 하고= 식물의 시간을 헤매는 아픈 아버지, 그 옆에서 억척스럽게 모든 슬픔을 감당하는 엄마, 세상을 떠난 할머니와 고양이 묘묘…. 사랑하는 모든 것이 자신보다 오래 살 수는 없고, 모든 사랑에는 유통 기한이 있다는 사실 속에서 상실이 계속되는 날들을 어떻게 견뎌야 하는지 물으며 그저 슬픔을 천천히 헤적인다. (정현우 지음·웅진지식하우스)

◆시네마토피아= 영화를 의미하는 ‘시네마’와 ‘어디에도 없는 땅’을 의미하는 ‘유토피아’가 결합된 새로운 단어인 ‘시네마토피아’. 2014년부터 경향신문에 연재중인 칼럼을 한 권에 모았다. 만 7년간 저자가 집필한 영화 비평집이자 지금의 한국 사회를 고민한 사회 비평집이다. 현실 정치와 사회 문제로 시작해 인문학으로 차근차근 이어지는 책이다. (강유정 지음·민음사)

◆돈 교과서= 10년 차 세무사인 저자는 다양한 사람의 돈을 만지고 다루면서 한 가지 사실을 깨닫는다. 돈에 관한 철학과 준비가 없으면 돈을 향한 공포심만 더 커진다는 사실. 이 부분을 명확하게 하면 돈을 잘 모으고, 잘 쓸 수 있으며, 돈에 관해 걱정하지 않아도 된다고 말한다. 재무와 자산설계, 투자와 재테크 등의 방법을 소개한다. (김국현 지음·라온북)

◆팬데믹 머니= 바닥을 알 수 없이 추락한 실물경제와 유례없는 호황을 누리는 자산 시장이 공존하는 현실. 위기 속의 풍요, 풍요 속의 빈곤이 교차하는 이 거대한 역설은 왜 발생하는 걸까? 이 책은 달러 기축통화가 작동하는 방식부터 풀린 돈이 거품과 부채를 만들고 결국 경제 위기를 불러일으키는 과정을 추적한다. (KBS 다큐 ‘팬데믹 머니’ 제작팀 지음·리더스북)

◆근력 운동의 과학= 근력 운동에 숨어 있는 과학을 설명하고 숙련자와 초심자 모두 부상 없이 근력 운동을 제대로 하는 법을 소개한다. 근육이 어떻게 작동하고, 어떻게 근력을 일으키는지, 또 심신 전반에 어떤 효과를 부르는지에 관해 알아본다. 근육운동의 실수를 바로잡아 올바른 자세와 기술을 습득하는 방법을 전하는 책. (오스틴 커런트 지음·사이언스북스)

◆우리의 인생이 겨울을 지날 때= 9월부터 이듬해 3월까지 자신에게 일어난 일들을 담담히 기록한 회고록이다. 마흔 번째 생일을 코앞에 둔 어느 날, 갑작스러운 남편의 맹장염, 자신의 건강 문제로 인한 실직, 아들의 등교 거부 등 연거푸 닥쳐온 시련들과 마주하게 된 저자. 윈터링(wintering)에 대한 지적이고도 서정적인 감성을 전한다. (캐서린 메이·웅진지식하우스)

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr