자영업자들 "정부 무책임 자영업자에게만 전가…대규모 집회 열 것"

[아시아경제 송승윤 기자] 자영업자 단체들이 정부의 사회적 거리두기 강화 방침에 반발해 대규모 집회를 열겠다고 예고했다.

코로나19 대응 전국자영업자비상대책위원회는 15일 입장문을 내고 오는 22일 서울 광화문광장에서 정부 방역 방침에 반발하는 대규모 집회를 개최한다고 밝혔다.

비대위는 "위드 코로나 전환을 발표하면서 정부는 더 이상 확진자 급증에 일희일비하지 않고 위중증자와 사망자 관리에 역점을 두겠다고 호언장담했다"면서 "무려 2년이란 시간 동안 정부는 병상확보와 의료인력 충원 등을 위해 정책적으로 어떤 노력을 했나"라고 주장했다.

또 "정부와 방역당국의 무책임이 왜 자영업자에게만 전가되는 것이냐"면서 "우리가 침묵을 깨고 다시 걸음을 옮기는 것은 오롯이 그들의 방관으로 인한 것임을 이번 시위를 통해 똑똑히 보게 될 것"이라고 경고했다.

비대위는 방역패스와 영업제한 철폐, 근로기준법 5인 미만 확대적용 반대 등을 요구하고 있다. 이번 집회엔 소상공인연합회를 비롯해 다른 자영업자 단체들도 참가할 것으로 알려졌다.

한편 정부는 이날 일상회복을 중단하고 '고강도 거리두기'로 회귀하겠다는 방침을 공식적으로 밝혔다. 세부 내용은 오는 17일 발표하며 연말까지 2주간 시행될 전망이다.

