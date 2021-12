[아시아경제 공병선 기자] 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 29,600 전일대비 200 등락률 +0.68% 거래량 97,025 전일가 29,400 2021.12.15 10:48 장중(20분지연) 관련기사 한국항공우주, T-50 수리 부속 계약"K-방산, 수십조 규모 수주로 주가·실적 상승 기대"KAI, 보잉 B787 엔진 장착 구조물 신규계약…1200억원 규모 close 는 방위사업청과 1806억원 규모 T-50계열 기체 수리부속 PBL 3차 사업 공급 계약을 체결했다고 15일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 6.4% 수준이다.

공병선 기자