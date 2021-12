<장 마감 후 주요 공시>

◆ 글로벌텍스프리=자기주식 7000만원 규모 처분 결정..."사모 교환사채 교환가격 조정에 따른 추가 처분"

◆ CMG제약=불성실공시법인 지정 예고...공시 번복 사유

◆ KH E&T=총발행 주식의 3.18% 전환청구권 행사

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr