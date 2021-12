12월 셋째 주 평택고덕·오산세교2·부산장안 첫 민간 사전청약 시작

‘힐스테이트 소사역’ 등 전국 22곳 1만3584가구 청약 접수

‘민간 사전청약’ 첫 접수…총 2778가구 중 이번 사전청약 2528가구

‘라펜트힐’ 등 전국 16곳 모델하우스 오픈, 당첨자 발표 28곳, 계약 22곳

다음주에는 평택고덕·오산세교2·부산장안 등에서 민간분양 아파트에 대한 첫 사전청약이 시작된다.

11일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 12월 셋째 주에는 전국 22곳에서 총 1만3584가구(오피스텔?도시형생활주택?민간 사전청약?임대 포함, 행복주택 제외)가 분양을 시작한다.

공공택지 내 민간분양 아파트에 대한 사전청약도 시작된다. 지금까지 사전청약은 공공분양에서만 가능했지만 다음 주부터는 민간분양에서도 사전청약이 가능해진다. 1차로 △경기 오산세교2 A14블록(우미건설) 1,391가구, △평택고덕 A49블록(호반건설) 633가구, △부산장안 B-2블록(중흥건설) 504가구 총 2,528가구가 이번 사전청약으로 공급된다. 13일에는 특별공급, 14일 1순위 일반공급 접수를 받는다.

또 대형 건설사가 짓는 브랜드 아파트들이 청약 접수를 받아 눈길을 끈다. 현대엔지니어링은 경기도에 ‘힐스테이트 소사역’을, HDC현대산업개발은 인천광역시에 ‘청라국제도시 아이파크’, 대우건설은 대구광역시에 ‘동대구 푸르지오 브리센트’를 선보인다.

서울에서는 도시형생활주택인 ‘강동 중앙하이츠 시티’가 유일하게 접수를 받는다.

모델하우스는 ‘라펜트힐’, ‘펜타힐즈 푸르지오 2차’, ‘학곡2차 모아엘가 비스타’ 등 16곳이 오픈할 예정이다. 13만명 이상의 청약자가 몰린 ‘탕정역 예미지’를 포함해 당첨자 발표는 28곳이 예정됐고, 계약은 22곳에서 진행된다.

