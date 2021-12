[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 현대건설=잠원 동아아파트 리모델링 사업 시공자 선정

◆ 지누스=자회사 2곳에 각 212억원, 235억원 규모 채무보증 결정

◆ 솔루스첨단소재=계열사 볼타에너지솔루션(Volta Energy Solutions Hungary Kft.)에 541억원, 329억원 규모 채무보증 결정

◆ 기아=계열사 현대캐피탈 지분 1986만1486주 8723억원 상당에 취득 결정

◆ SK=흡수합병에 따라 SK머티리얼즈홀딩스(구 SK머티리얼즈)의 자회사 탈퇴 및 SK트리켐·SK쇼와덴코·SK머티리얼즈리뉴텍 등의 자회사 편입

◆ 녹십자=9일자로 존슨앤존슨과 백신 위탁생산 논의 중단

◆ 우성=자회사 우성사료에 397억원 규모 채무보증 결정

◆ 삼성제약=173억원 규모 충북 청주시 일대 토지 및 건물 젬백스지오에 처분 결정

◆ 종근당=주당 0.05주 신주 배정 무상증자 결정

◆ 프레스티지바이오파마=계열사 프레스티지바이오로직스에 1294억원 규모 금전 대여 결정.

◆ SK바이오사이언스=세포배양 방식 고효율 인플루엔자 백신 생산 기술 이전 계약 종료

