[클릭 e종목]"원티드랩, AI매칭으로 급속 성장…밸류 매력 높아"

한국투자증권 보고서

한국투자증권은 10일 원티드랩에 대해 해외 비슷한 채용 플랫폼과 비교할 때 추가 밸류에이션 여력이 있다고 전망했다.

원티드랩은 채용 AI 플랫폼인 원티드를 운영하는 채용 플랫폼 기업이다. 유저 데이터와 기업 데이터를 AI로 학습해 매칭시켜주며 AI 매칭을 통해 채용이 성사되면 합격자 연봉의 7%를 수수료로 과금, 3개월 후에 추천인, 합격자에게 각 50만원의 보상을 제공한다.

기업 고객은 원티드를 통해 채용 비용을 절감하고, 채용 소요 시간을 단축할 수 있다. 유저들은 합격 보상을 받을 수 있고, 광고비 순서가 아닌 예상 합격률 순서로 공고를 볼 수 있어 합격률을 높일 수 있다. 지난 3년간 매출 증가율이 연평균 124%로 빠르게 증가하고 있으며 올해 1분기 흑자 전환했다.

원티드랩은 다른 광고 기반 채용 플랫폼 업체들과 차별점을 두고 빠르게 성장하고 있다. 다른 광고 기반 채용 플랫폼 업체들과의 차별점은 채용공고 클릭부터 합격 여부, 합격 이후 지속 여부 데이터까지 보유하고 있다는 점이다.

안도영 한국투자증권 연구원은 “AI 매칭을 제공하는 업체들이 있지만 합격 여부 데이터보다는 이력서 등 지원 시 수집되는 데이터를 분석하며 광고 기반이기 때문에 원티드 모델로 전환 시 기존 광고수익과의 자기잠식이 있을 수 있다”며 “이러한 확실한 차별점을 통해 유저 수와 기업고객 수, 합격 수 모두 빠르게 증가하고 있다”고 말했다. 합격 수의 70%는 IT 업종으로 개발인력 임금이 상승하면서 평균 채용 수수료도 증가 추세다.

원티드랩과 비슷한 모델의 채용 플랫폼 기업들과 비교 시 원티드랩은 추가 밸류에이션 여력이 있다. 미국의 ZipRecruiter는 시가총액이 3조7000억원에 이르며, 일본의 Visional과 Atrae는 시가총액이 각각 3조2000억원, 6900억원 수준이다. 블룸버그가 추정한 이들 기업의 실적 추정치 기준 주가수익비율(PER)는 65배, 142배, 72배다. 원티드랩의 시가총액은 현재 3100억원 수준으로 올해 실적 추정치 기준 PER 38배 수준이다.

안도영 연구원은 "기대 이익 대비 시가총액이 비교적 낮다"며 "마진율과 성장성을 감안했을 때 원티드랩이 가치를 더 인정받을 수 있다"고 설명했다.

