이수정 "이재명 선대위 안간 이유? 조카 살인 변호…내 철학과 정반대"

"李, 스토킹 살인 '심신 미약' 주장… 다른 사건 '음주 감경' 주장도"

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 선거대책위원회 공동선대위원장으로 선임된 이수정 경기대 범죄심리학과 교수가 이재명 더불어민주당 대선 후보의 조카 살인사건 변호에 대해 "저의 철학과 매우 정반대라 이재명 쪽으로 차마 못 가겠다는 생각을 했다"고 밝혔다.

이 교수는 9일 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에 출연해 국민의힘을 택한 이유로 "'왜 이재명 후보쪽으로 안갔느냐' 이런 질문들을 하는데 제가 스토킹 처벌법을 십수 년 매달려서 입법한 사람이다"라며 "그런데 스토킹 살인이 지금도 일어난다. 접근금지 받고도 지금 피해자가 사망하시지 않나"라고 운을 뗐다.

이어 "'접근금지명령을 엄격하게 집행하는 게 무엇보다 중요하다' 이런 생각을 하고 있던 차에 (이 후보가) 스토킹 살인의 변론을 과거에 하셨다는 뉴스가 공교롭게도 보도가 됐다"며 "스토킹 살인을 변호하시는 변호 논리가 심신미약이시더라. 그리고 1건이 아니고 2건인데 다른 1건, 조카 살인 사건 말고 다른 1건도 또 변론을 제기하셨다. 그게 음주 감경이 있더라"라고 설명했다.

또 "제가 그 음주 감경을 매우 혐오하는 자이기 때문에 이거는 아니다. 술 먹고 여자를 처참하게 살해한 것이 과연 변명이 돼도 되는 세상이냐. 스토킹 살인은 대부분 계획적으로 살인하는 거다. 스토킹 기간이 있기 때문에 절대 우발적 살인이 아니다. 그런데 '술 먹으면 용서해달라' 이게 지금 말이 되느냐. 그렇기 때문에 저의 철학과 매우 정반대란 생각을 했다"고 털어놓았다.

이 교수는 전날 YTN라디오 '이동형의 뉴스정면승부'에서도 "(이 후보의) 변론의 논리가 십수 년 동안 제가 노력한 모든 철학에 위배되는 내용이었다. 그게 만약 한 건이었으면 큰 문제가 아니고 '조카니까' 라고 생각했겠지만 문제는 한 건이 아니다"라고 언급하기도 했다.

해당 조카 사건은 2006년 5월 서울 강동구에서 벌어진 모녀 살해사건으로, 이 후보의 조카 A씨는 이별을 통보한 전 여자친구와 여자친구의 어머니를 수차례 흉기로 찔러 살해했다. 이 후보는 당시 해당 사건의 1·2심 변호를 맡았고 '심신미약으로 인한 감형'을 주장했다. A씨는 2007년 무기징역이 확정됐다.

또 이 후보는 지난 2007년 가해자 B씨가 자신에게 이별통보한 40대 여성을 찾아가 살해한 '성남 수정구 살인사건'을 다른 변호사와 함께 변호한 것으로 알려졌다.

이 후보는 지난달 24일 "제 일가 중 일인이 과거 데이트 폭력 중범죄를 저질렀는데, 그 가족들이 변호사를 선임할 형편이 못돼 일가 중 유일한 변호사인 제가 변론을 맡을 수밖에 없었다"며 "그 사건의 피해자와 유가족분들에게 깊은 위로와 사과의 말씀을 드린다"고 사과했다.

한편 이 교수는 최근 불거진 윤석열 국민의힘 대선 후보의 부인 김건희 씨와 이 후보의 '1호 인재'로 영입됐다가 사퇴한 조동연 서경대 교수의 사생활 논란에 "여성들에게 가혹한 거 아닌가. 안타깝다"고도 전했다.

이어 "대통령을 뽑는 데 왜 여성들을 갖고 이 난리 통 속인지 잘 이해가 안 된다. 대통령 당사자가 하자 있으면 큰 문제이지만, 그게 아니라면 일단 두고 볼 일"이라며 "국모(國母) 선거하는 건 아니잖나. 일 잘할 대통령, 법치주의를 잘 유지할 대통령을 뽑으면 될 것"이라고 강조했다.

