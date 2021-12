[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 씨스타 출신 소유가 건강미 넘치는 몸매를 자랑했다.

소유는 7일 자신의 인스타그램에 여러장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

소유는 개인 유튜브 채널 '소유기'를 운영하며 팬들과 소통중이다.

