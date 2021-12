NH투자증권, 금융과 교양 정보 담은 ‘THE100 매거진’ 63호 발간

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권 100세시대연구소가 금융과 교양 정보를 아우르는 100세시대 종합정보 매거진 ‘THE100 매거진’ 63호(12월호)를 발간했다고 7일 밝혔다.

이번 ‘THE100 매거진’ 63호에서는 웬만한 젊은 사람들도 하기 어려운 스트리트 댄스에 도전하는 70대 팝핀 댄서 케이영의 인생 2막이 소개되었다. 이 외에도 책으로 떠나는 세계 도시 여행, 건강과 맛을 모두 챙기는 헬시 플레져(Healthy Pleasure)를 위한 전국 맛집, 앱으로 지키는 건강·질병관리법 등 다양한 100세시대 라이프 정보가 담겨있다. 이번 호의 금융 정보로는 ‘2022년 주식시장 전망’, ‘물린 주식 현명하게 대처하기’, ‘인생 2막의 시작, 새로운 삶에 대한 도전’을 준비했다.

김진웅 NH WM마스터즈 수석전문위원(NH투자증권 100세시대연구소장)은 "은퇴 후 활기찬 인생 2막을 살아가는 분들의 공통점은 스스로 가능성을 믿고 새로운 삶에 도전한다는 점이다. 나이가 들어도 꾸준히 자기계발을 한다면 얼마든지 당당하고 행복하게 살 수 있다”며 "앞으로도 인생 2막를 준비하는데 유용한 콘텐츠를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

‘THE100매거진’은 영업점 또는 100세시대연구소 홈페이지에서 볼 수 있으며, 홈페이지를 통해 이메일 구독 신청도 가능하다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr