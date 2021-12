시디즈, 1000만불 수출의 탑 수상…"아마존US 입점, 매출 상승"

[아시아경제 김보경 기자] 퍼시스그룹의 의자 전문 브랜드 시디즈가 6일 열린 '제58회 무역의 날' 기념식에서 '1000만불 수출의 탑'을 수상했다.

무역의 날 기념식은 한국무역협회가 주최하고 산업통상자원부가 주관하는 행사로 매년 해외시장 개척과 수출 증대에 기여한 기업을 선정해 포상하고 있다.

시디즈는 2018년 5월 아마존US에 입점한 이래로 연평균 약 400% 이상의 가파른 매출 성장률을 기록하고 있다. 지난해 12월에는 국내 의자 브랜드 최초로 아마존US에서 라이브 방송을 진행한 것에 이어 지난달 라이브 방송을 추가로 진행하는 등 글로벌 고객과의 소통을 위한 활동을 펼치고 있다.

온라인을 중심으로 한 미국 B2C(기업·소비자 간 거래) 시장 내 성장세와 더불어 해외 B2B(기업 간 거래) 시장에서의 매출 상승을 이끌어내며 2018년부터 4년 연속 연간 수출 1000만 달러 달성이라는 성과를 이뤄냈다.

올해는 미국 블랙프라이데이 시즌에 진행한 아마존US 프로모션을 통해 미국 내 소비자를 대상으로 전년 동기 대비 46.5% 증가한 판매량을 기록했다.

시디즈 관계자는 "이번 수상은 해외 소비자를 겨냥한 마케팅을 통해 꾸준히 브랜드 인지도를 높이고 글로벌 경쟁력을 강화한 결과"라며 "적극적인 해외 시장 판로 개척과 수출 확대에 더욱 박차를 가할 것"이라고 밝혔다.

