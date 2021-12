소진공, 크리에이터 쯔양과 소상공인 라이브커머스 진행

라이브커머스로 소상공인협동조합 제품 최대 30% 할인 제공

양념닭갈비, 제주 황금향, 돈토마호크 등 우수 제품 선보여

[아시아경제 김희윤 기자] 소상공인시장진흥공단(이사장 조봉환)은 유명 크리에이터 쯔양과 함께 소상공인협동조합 라이브커머스를 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 라이브커머스는 소상공인협동조합 온라인 판로지원사업 '어디까지팔아봤니3'의 마지막 행사다. 이날 저녁 9시부터 10시까지 약 1시간 동안 진행되며, 쯔양 유튜브 채널과 위메프에서 시청할 수 있다.

행사는 우수 소상공인협동조합 제품을 합리적인 가격에 제공하기 위해 마련됐다. 방송 진행 중 최대 30% 할인 쿠폰도 제공한다.

방송에는 ▲한우돈협동조합(돈토마호크) ▲온누리협동조합(양념닭갈비) ▲과일아삭협동조합(제주 황금향)이 참여한다.

후기 이벤트도 함께 진행된다. 각 상품별 구매후기 작성 시 추첨을 통해 아이패드 프로 3개, 커피·케이크 쿠폰 100장 등 경품도 제공한다.

‘어디까지팔아봤니3’ 라이브커머스는 입짧은햇님, 수빙수, 에드워드권, 쯔양 등 다양한 크리에이터와 협업하며 소상공인협동조합의 인지도와 매출 확대에 힘썼다.

특히 첫 방송 당시 2억 4000만원 매출을 시작으로 현재까지 총 6회 라이브커머스 방송을 통해 10억원이 넘는 매출 성과를 기록했다.

조봉환 소진공 이사장은 "이번 방송을 통해 소상공인협동조합의 좋은 제품을 널리 알리고 탄탄한 자립 기반을 마련할 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

중소벤처기업부와 소진공은 소상공인협동조합을 대상으로 온라인 판로 진출을 돕고 유명 크리에이터와의 협업을 통해 상품성 있는 제품을 대중에게 소개할 수 있도록 라이브커머스를 지원하고 있다.

