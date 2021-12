[e공시 눈에 띄네] 코스피-6일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 한창=운영자금 및 유동성 확보 위해 자기주식 172만5054주 약 17억원에 처분 결정

◆ 휴켐스=대표이사 신진용 씨에서 이건호 씨로 변경

◆ 두산퓨얼셀=7일 오후 4시 해외 주요 기관투자자 대상으로 기업설명회 개최

◆ 한화생명=7일 오후 4시 투자자 및 연구원 대상으로 기업설명회 개최

◆ 제이콘텐트리=자회사 메가박스중앙의 신종자본차입과 관련해 대주인 세라니티제이차와 300억원 규모 약정 체결

◆ 유한양행=보통주 325만8517주 발행하는 무상증자 결정. 1주당 액면가액은 1000원, 주당 신주배정 주식수는 0.05주

◆ 씨에스윈드=주당 600원 현금 배당 결정

◆ 씨에스윈드=중국 자회사에 313억원, 베트남 자회사에 436억원, 말레이시아 자회사에 236억원 규모 채무보증 결정

