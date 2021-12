롯데ON, 첫 대규모 경력직 공채 진행…세 자릿수 채용

오는 8일부터 22일까지 경력사원 공개 채용

IT·UX 분야 경력사원 세 자릿수 규모 채용 예정

신입 인턴십 채용도 동시 진행

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온(롯데ON)이 우수 IT인력 확보에 나선다.

롯데온은 오는 8일부터 22일까지 'IT·사용자 경험(UX) 직군 경력사원 공개 채용'을 진행한다고 7일 밝혔다. 롯데온은 최근 성장세에 발맞춰 플랫폼 개발과 운영에 필요한 우수한 인재를 확보해 온·오프라인에서 차별화된 쇼핑 플랫폼을 완성한다는 계획이다.

이번 채용은 세 자릿수 규모로 이뤄진다. 롯데온이 대규모 공개 채용에 나선 것은 이번이 처음이다.

모집 분야는 PM(Product Manager), PD(Product Developer), 데이터, 테크(TECH), UX 등 5개 부문 25개 직무로 롯데온의 IT분야 대부분 직군을 포함한다. 상품 전시, 검색·추천, 주문, 결제 등 PM부문과 프론트엔드, 백엔드, 앱 개발 등 PD부문, 데이터 분석 및 보안, 인공지능(AI) 등을 담당하는 데이터부문, 클라우드 운영 및 보안업무를 맡는 테크부문, UX 디자인, 모션 그래픽을 담당하는 UX부문 등이다.

채용은 롯데그룹 채용 페이지에서 진행하며 서류 접수 마감은 오는 22일이다. 이후 조직적합검사와 실무 전형, 면접 등을 거쳐 내년 2월 초 최종 합격자를 발표할 예정이다. 자세한 모집 공고는 채용 홈페이지에서 확인 가능하다.

롯데온의 개발 직군 인원은 유연근무제에 따라 본인이 원하는 시간과 장소에서 근무할 수 있다. 자기계발지원금 및 AWS 정규 교육 등을 통해 역량 향상의 기회를 얻을 수 있다.

한편 롯데온은 경력 사원 공개 채용과 함께 미래 성장 동력 확보를 목적으로 두 자릿수 규모 신입 인턴십 채용도 진행한다. 채용 분야는 경력 사원과 마찬가지로 IT·UX부문이다.

최판호 롯데온 IT기획팀장은 "여느 플랫폼보다 빠르게 성장하고 있는 롯데온에서 새로운 성장 동력을 함께 만들어 갈 대규모 경력 사원 모집에 나선다"며 "온·오프라인 쇼핑 환경이 결합된 새로운 쇼핑 환경 구현에 도전하는 우수한 인재들의 지원을 기다린다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr