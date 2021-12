[포토] 이재용 부회장, 이번엔 중동 출장길

이재용 삼성전자 부회장이 아랍에미리트(UAE) 등 중동 출장을 위해 6일 서울김포비지니스항공센터를 통해 출국하고 있다. 이 부회장은 UAE와 사우디아라비아 등을 찾아 글로벌 네트워크를 복원하고, 새로운 트렌드를 확인하는 한편 신사업 기회 등을 모색할 것으로 알려졌다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.