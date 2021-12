[아시아경제 이정윤 기자] 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 60,100 전일대비 200 등락률 -0.33% 거래량 132,547 전일가 60,300 2021.12.06 15:30 장마감 관련기사 유한양행, 토탈 펫케어 브랜드 '윌로펫' 출시유한양행 "기술수출 비알코올성 지방간염약 유럽 임상 1상"'폭풍성장' 제약·바이오… 너도나도 '1조 클럽' close 은 보통주 1주당 0.05주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 6일 공시했다.

신주 배정기준일은 내년 1월 1일이고 상장 예정일은 내년 1월 21일이다.

