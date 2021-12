이재용, 6일 밤 중동 출장…UAE·사우디서 신사업 모색할 듯(종합)

[아시아경제 김흥순 기자] 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,300 전일대비 700 등락률 +0.93% 거래량 13,718,450 전일가 75,600 2021.12.06 14:38 장중(20분지연) 관련기사 상승 반전 코스피...'2980선' 오름세 지속[종목속으로] 삼성전자, 훈풍의 계절 vs. 숏커버링이재용, 6일 밤 중동 출장…UAE·사우디서 신사업 모색할 듯 close 부회장이 6일 밤 중동 출장길에 오른다.

관계부처와 재계에 따르면 이 부회장은 이날 서울중앙지법에서 열리는 삼성물산-제일모직 부당합병 및 삼성바이오로직스 회계 부정 혐의 재판에 출석하고 난 뒤 곧바로 아랍에미리트(UAE)로 출국할 예정이다.

이 부회장의 재판은 매주 목요일에 열렸으나 이번 주는 피고인 측 사정으로 월요일로 당겨졌다. 이에 따라 다음 공판 기일(16일)까지 9일간 일정을 활용해 해외 출장에 나선다. 앞서 지난달 14~24일 미국 출장을 다녀온 지 12일 만에 다시 해외 출장에 나서는 것이다.

최근 코로나19의 새 변이 바이러스인 오미크론 확산으로 해외 입국자는 10일간 자가격리를 해야 하지만, 이 부회장은 ‘임원급 등 기업의 필수 인력’에 해당해 자가격리를 면제받을 수 있다. 이 부회장의 이번 해외 출장도 ‘기업인 패스트트랙’을 정부 기관에 제출하면서 알려졌다.

이 부회장은 출장길에 UAE와 사우디아라비아 등을 찾아 그동안 단절된 글로벌 네트워크를 복원하고, 현지 사업을 점검하며 신사업 기회도 모색할 것으로 알려졌다.

재계에서는 이 부회장이 이번 중동 출장을 통해 석유에 대한 의존을 줄이고, 4차 산업혁명기에 새로운 도약을 추진 중인 중동 국가들과의 교류를 확대하며 새로운 시장을 개척하기 위해 직접 나선 것으로 보고 있다.

중동서 새로운 사업 기회 타진…'미래 준비' 가속

이 부회장은 중동의 정상급 리더들과 꾸준히 교류하며 삼성의 미래 성장동력을 확보하기 위한 노력을 이어왔다. 2019년 2월 UAE 아부다비에서 셰이크 모하메드 빈 자예드 알 나안 아부다비 왕세제와 회동하며 정보통신(IT), 5G 등의 협력을 논의한 사례가 대표적이다.

이후 한국을 찾은 빈 자이드 왕세제를 삼성전자 화성사업장으로 초청해 5G 통신을 시연하고, 첨단기술이 접목된 스마트공장을 소개하기도 했다. 당시 빈 자이드 왕세제는 "인류의 삶을 질을 높이기 위해 이곳에서 이뤄지고 있는 혁신과 최신 기술에 깊은 인상을 받았다"면서 "아랍에미리트는 새로운 기술을 도입하는데 큰 관심이 있으며 사회에 기여하는 기업들을 응원한다"고 방명록에 기재했다.

이 부회장은 또 2019년 6월 한국을 방문한 모하메드 빈 살만 알 사우드 사우디 왕세자를 승지원에서 만나 미래 성장산업 분야에 대한 협력 방안을 논의했다. 사우디 측은 이 부회장이 제시해 온 인공지능(AI), 5G, 시스템 반도체 등 미래 비전에 큰 관심을 갖고 이 부회장과 만난 것으로 알려졌다.

그해 9월에는 이 부회장이 사우디를 방문해 리야드에서 빈 살만 왕세자와 만나 현지 기술, 산업, 건설, 에너지, 스마트시티 등 다양한 분야의 협력 방안에 대해서도 의견을 나눈 것으로 전해졌다. 또 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 224,162 전일가 114,000 2021.12.06 14:38 장중(20분지연) 관련기사 중대재해처벌법 시행 앞두고 '안전조직 키우기' 분주한 기업들현장 소통만 50여회…'취임 9개월' 구자열 "수출기업 어려움 해결이 최우선"홀로서기 앞둔 JY의 고뇌…7년 만에 알려져 close 이 건설 중인 리야드 도심 지하철 공사현장을 방문해 임직원들을 격려했다.

재계는 이 부회장과 빈 살만 왕세자의 잇따른 만남이 삼성의 '미래 먹거리' 발굴에 주력하고 있는 이 부회장과 사우디 국가 개혁 프로젝트인 '비전 2030'을 이끌고 있는 빈 살만 왕세자의 비전이 일치하기 때문이라고 보고 있다. 이 부회장은 2019년 6월 삼성 사장단 회의에서 "중동지역 국가의 미래산업 분야에서 삼성이 잘 해낼 수 있는 부분을 찾아보고 협력강화 방안을 마련해 발 빠르게 대응해야 한다"며 "기회를 현실화하기 위해서는 기존의 틀을 깨야한다"고 강조한 바 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr