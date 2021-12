▶어윤태씨 별세, 어두선·명순·재선(경동대 교수)씨 부친상, 김재승(전 뉴스핌 온라인국장)씨 빙부상, 김태훈(뉴스핌 정치부 기자)씨 외조부상=6일 동두천시 생연동 예드림 장례식장 202호, 발인 7일 오전 8시30분.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr