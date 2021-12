[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 대원전선 =유동성 확보를 위해 신대원에너지 지분 전량(1만주) 77억원에 처분 결정

◆ 한솔테크닉스 = 아이원스 의 최대 주주인 이문기 대표로부터의 구주 취득과 신주 인수(제3자배정)를 통해 아이원스 지분 34.47%(1011만7992주) 1275억원에 양수 결정

◆ JW중외제약 =기타자금 조달 위해 4억원 규모 유상증자 결정

◆ 현대코퍼레이션 =지난 3일 국내 소재 기계부품소재 회사 지분 인수 관련 양해각서(MOU) 체결. 비밀유지조항 상 계약 상대방은 비공개 결정.

◆ 한화생명 =ESG 해외 후순위채권 발행 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr