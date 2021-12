농협은행 마케팅부문, 제2기 'NU마케터'와 간담회 실시

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행 마케팅부문은 NH농협은행의 젊은 인재들로 구성된 제2기 'NU마케터'와 간담회를 실시했다고 5일 밝혔다.

이번 간담회는 지난 3일 서울 중구 남산동에 소재한 복합문화공간에서 새최됐다. 'NU마케터'는 농협은행의 금융서비스 및 상품을 유스고객에게 널리 알리는 직원 홍보대사로, 현재는 25명의 제2기 'NU마케터'가 지난 3월부터 유스마케팅과 관련된 주제로 과제를 수행하고 있다.

평소 MZ세대와의 소통을 중요하게 생각하는 권준학 은행장의 경영방침에 따라 마케팅부문 이연호 부장은 이날 간담회에서 NH농협은행 유스마케팅의 미래에 대하여 영업점 현장 의견을 청취하고 심도있는 대화를 나누었다.

이연호 부장은 제2기 'NU마케터'에게 “자연스러운 분위기 속에서 NH농협은행의 혁신과 발전에 대하여 진솔한 소통을 하고자 이번 간담회를 마련했다.”라며, “여러분들의 고민과 노력들이 유스마케팅을 선도하는 NH농협은행으로 거듭나는 데에 일조하길 바란다.”라고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr