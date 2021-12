"크리스마스 선물, 이마트24에서" 매장 블록 80% '핫딜'

6일 오전 10시부터 이마트24 모바일 앱 예약구매 통해 블록 핫딜

매장 본뜬 블록으로 성인·어린이 모두에게 친근한 이미지 전달

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24가 크리스마스를 맞아 블록 마니아를 위한 '핫딜' 이벤트를 진행한다.

이마트24는 오는 6일 오전 10시부터 모바일 애플리케이션(앱) 예약구매를 통해 '이마트24 블록'을 4900원에 판매한다. 2만4900원인 블록을 앱에서 결제 시 이마트24에서 현금처럼 사용할 수 있는 2만원 금액권을 선물해 고객들은 80% 할인된 4900원으로 구매하는 셈이다.

이 상품은 조립을 통해 이마트24 매장을 만들 수 있는 블록으로 내부 집기와 외부 간판 등 디테일한 부분까지 정밀하게 제작됐다. 구매를 원하는 고객은 이마트24 모바일 앱 예약구매를 통해 결제할 수 있다. 결제 시 지정한 일자와 매장에서 수령 가능하다.

이마트24 블록 SNS 이벤트도 진행한다. 6~19일 이마트24 블록을 다른 블록과 혼합 조립하는 등 창의성을 발휘해 세상에서 하나밖에 없는 '이마트24 블록 매장'을 만들어 사진 촬영 후 이마트24 공식 인스타그램에 업로드하면 내부 직원들의 투표를 통해 10개의 당선작을 선정할 예정이다.

당선된 10명에게는 10만~20만원 상당의 '레고 마블 스튜디오 아이언맨'(5명)과 '레고 디즈니 미키마우스'(5명)를 선물할 예정이다. 선정된 10개 작품은 오는 20~27일까지 이마트24 공식 인스타그램에서 댓글 투표를 통해 베스트3 작품을 선정한다. 베스트3에 선정된 고객은 20만~30만원 상당의 레고(아이디어 나홀로집에, DC코믹스 배트맨 배트모빌 텀블러, 스타워즈 R2-D2)를 받을 수 있다.

이마트24 관계자는 "이마트24의 친근한 이미지를 자연스럽게 알릴 수 있는 블록을 파격적인 가격으로 판매함으로써 블록 마니아 고객들에게 크리스마스 선물을 하고 싶었다"며 "앞으로도 이마트24 앱을 통해 고객들이 디지털 플랫폼을 통한 새로운 경험을 하고, 이 경험이 다시 이마트24를 찾는 원동력이 될 수 있도록 다양한 상품과 서비스를 제공해 나갈 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr