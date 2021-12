방탄소년단(BTS)과 밴드 콜드플레이가 협업해 만든 '마이 유니버스'(My Universe)가 10주 연속 영국 오피셜 싱글 차트 30위권을 지켰다.

3일(현지시간) 공개된 차트에 따르면 이 노래는 전주보다 5계단 하락한 24위를 기록하며 '톱 100'에 10주 연속으로 이름을 올렸다.

'마이 유니버스'는 지난 9월 24일 발매 후 오피셜 싱글 차트에 3위로 진입하며 최고 순위를 기록했다. 이어 12위, 15위, 5위, 7위, 13위, 12위, 17위, 19위, 24위를 기록했다.

'마이 유니버스'는 세계에서 가장 큰 팬덤을 거느린 그룹 방탄소년단과 상업적으로 가장 성공한 밴드 가운데 하나로 꼽히는 콜드플레이가 손잡아 큰 화제를 모았다.

