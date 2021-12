김종인, 尹캠프 총괄선대위원장 수락…'尹-李 갈등'도 봉합(종합)

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 3일 윤석열 국민의힘 대선후보 선거대책위원회의 사령탑을 맡기로 했다. 윤 후보는 "김 전 위원장이 총괄선대위원장을 수락했다"고 발표했다.

윤 후보는 이날 울산 울주에 내려가 이준석 당 대표, 김기현 원내대표 등과 3자 회동을 가졌다. 회동을 마친 뒤 윤 후보는 "발표할 게 있다"며 "김종인 총괄선대위원장이 국민의힘 중앙선거대책기구 장으로서 당헌과 당규에서 정한 바에 따라 대통령 선거일까지 당무 전반을 통할 조정하며 선거대책기구를 총괄하게 될 것"이라고 말했다.

윤 후보의 이날 발표로 선대위 출범 등을 둘러싼 국민의힘 내부의 갈등은 봉합 국면에 접어들었다. 그동안 윤 후보와 김 위원장 사이에는 선대위 전권 행사 문제 등을 두고서 이견이 있었던 것으로 알려졌다. 이번 만찬회동 이후 윤 후보 선대위의 사령탑이 완성됨에 따라 오는 6일 선대위도 본격적으로 출범할 수 있게 됐다.

윤 후보는 "김 위원장께서 이 선대위를 이끌어가실 것"이라며 "잘 이끌어가도록 우리 모두가 도와드리고 잘 지원해드리겠다"고 말했다. 그는 "김병준 상임 선대위원장도 김종인 위원장께서 선대위를 잘 이끌어나가실 수 있도록 최선을 다해 도와드릴 것이라 믿는다"고 밝혔다.

국민의힘 관계자에 따르면 윤 후보측 관계자들은 그동안 김 위원장 설득작업에 나섰던 것으로 전해졌다.

선대위 사령탑 문제 외에도 이날 윤 후보와 이 후보는 당무 운영 등에 있어서도 합의점을 도출했다.

양측은 "대선에 관한 중요사항에 대해 후보자와 당대표와, 원내대표는 긴밀히 모든 사항을 공유하며 직접 소통을 강화하기로 했다"며 "특히, 젊은 세대에 대한 적극적인 소통과 정책 행보가 이번 선거의 가장 중요하다는 점에 대하여 의견을 같이 했다"고 밝혔다.

대선후보의 당무우선권에 대해서도 "후보자는 선거에 있어서 필요한 사무에 관하여 당대표에 요청하고, 당대표는 후보자의 의사를 존중하여 따르는 것으로 당무우선권을 해석하는 것으로 의견을 같이 했다"고 밝혔다. 대선과정 등에서 이 대표의 권한이 존중된다는 의미를 담은 것으로 보인다.

이외에도 양측은 "이외 여러가지 사안에 대해 후보자, 당대표, 원내대표는 국민의 정권교체 열망을 받들어 한치의 흔들림도 없이 일체가 되어 가기로 했다"고 말했다.

