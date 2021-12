한솔테크닉스, 반도체 中企 '아이원스' 품는다…경영권 1275억에 인수

[아시아경제 이준형 기자] 한솔테크닉스 한솔테크닉스 004710 | 코스피 증권정보 현재가 6,670 전일대비 600 등락률 +9.88% 거래량 717,967 전일가 6,070 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 한솔테크닉스, 3분기 영업손실 28억…적자전환시스템반도체 '생산차질'…녹록지 않은 IT부품의 시선은 하반기한솔테크닉스, 계열사에 대한 201억 규모 채무보증 결정 close 는 반도체 기업인 아이원스 아이원스 114810 | 코스닥 증권정보 현재가 12,350 전일대비 500 등락률 -3.89% 거래량 5,205,366 전일가 12,850 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 아이원스, 410억 규모 유상증자 결정아이원스, 3분기 영업이익 93억원…"3개 분기 연속 최대"아이원스, 3분기 영업이익 92억…전년동기대비 122%↑ close 를 인수한다고 3일 밝혔다.

한솔테크닉스는 아이원스의 지분 34.47%를 약 1275억원에 인수한다. 인수 작업이 끝나면 한솔테크닉스는 아이원스 최대주주로 올라선다. 회사는 아이원스 인수를 기점으로 반도체 시장으로 사업 영역을 확장할 계획이다.

아이원스는 1993년 설립돼 2013년 코스닥에 상장한 반도체 부품·장비업체다. 아이원스는 글로벌 1위 반도체 장비기업 미국 어플라이드 머티리얼즈의 주 거래처 중 하나다. 높은 정밀도와 내구성이 요구되는 반도체 장비용 부품을 직접 가공하는 데다 세정과 코팅 등 공정까지 가능한 일관화 체계를 구축해 상당한 기술 경쟁력을 갖추고 있다는 평가다.

아이원스는 올 3분기까지 연결 기준 매출 1203억원, 영업이익 242억원을 기록했다.

