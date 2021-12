구례군, 전남도 귀농산어촌 종합평가 ‘우수상’ 수상

구례군 2021년 귀농산어촌 유치 실적 및 군 자체사업 평가 ‘우수’

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군(군수 김순호)은 올해 귀농어귀촌 어울림 대회에서 귀농산어촌 유치 실적과 군 자체사업비 확보로 전남 귀농산어촌 종합평가 결과 ‘우수상’과 시상금 100만원을 수상하는 쾌거를 이뤘다고 2일 밝혔다.

귀농산어촌 정책 종합평가는 목포시를 제외한 도내 21개 시군을 대상으로 해마다 실시하고 있다.

이번 평가는 귀농산어촌 사업 추진실적, 유치실적, 교육 및 홍보실적 등 귀농산어촌 업무 전반으로 8개 항목 12개 지표로 진행됐다.

구례군은 체류형농업창업지원센터, 구례정착 보금자리 운영과 자체사업인 귀농귀촌인 주택수리비 지원, 귀농인 정착 농업시설 지원, 맞춤형 단계별 귀농귀촌 교육 등의 실적에서 높은 평가를 받았다.

김순호 구례군수는 “인구감소와 고령화 문제에 대응하여 앞으로도 구례군으로 많은 사람들이 귀농·귀촌할 수 있도록 다양한 정착 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 군은 내년에도 귀농귀촌 유치지원 사업으로 단계별 맞춤형 귀농귀촌 상담과 지원정책을 제공할 계획이다.

구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr