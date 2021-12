[아시아경제 박지환 기자] 한국거래소 유가증권시장본부는 2일 포스코에 대해 지주회사 전환 추진 보도에 대한 조회공시를 요구했다. 답변 기한은 이날 오후 6시까지다.

