윤석열 "최저임금보다 낮은 조건에서도 일할 사람 있다더라"

'주 52시간제 철폐' 발언 논란에 "없애겠다는 것 아냐"

"최저임금 때문에 힘들단 말 들어…의견 듣고 결정할 것"

[아시아경제 강주희 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 '주 52시간제 철폐' 발언과 관련해 "폐지를 주장한 것이 아니다"라고 해명했다. 다만, 중소기업 운영 어려움 완화를 위해 주 52시간제·최저시급제 등의 유연한 운용이 필요하다고 재차 강조했다.

윤 후보는 1일 충남 천안 서북구 충남북부상공회의소에서 열린 기업인들과의 간담회에 참석해 이같은 입장을 밝혔다.

윤 후보는 "주52시간제, 중대재해처벌법, 화학물질 관리법 등이 중소기업을 해나가는 데 많은 어려움을 초래한다는 말씀을 하셨다"라며 "특히 주 52시간을 경직되게 운영하는 것에 대해 52시간을 기준으로 해서 시간을 초과하지 않더라도 몇 개월 단위로 유연성 있게 해달라는 말씀을 들었다"고 전했다.

이어 논란이 된 주 52시간제 관련 발언에 대해 "마치 제가 주 52시간을 폐지한다고 얘기한 것처럼 (보도가 됐다)"라며 "(기업인들은)주 단위의 경직된 운영을 막아달라고 했다. 향후 차기 정부를 담당하게 되면 현장의 목소리를 잘 반영하겠다는 말이었다"고 해명했다.

앞서 윤 후보는 전날 충북 청주 2차전지 설비제조 기업인 클레버를 방문해 "최저시급제나 주 52시간제가 중소기업에서 창의적으로 일해야 하는, 단순 기능직이 아닌 경우에 비현실적이고 기업 운영에 정말 지장이 많다는 말씀을 들었다"며 "비현실적인 제도는 철폐해 나가도록 하겠다"고 말했다. 이를 두고 정치권에선 "대한민국을 노동 지옥으로 만들 요량"이라며 윤 후보를 비판하는 목소리가 쏟아졌다.

이와 관련해 이날 윤 후보는 주 52시간제 폐지를 주장한 것은 아니라고 말하면서도, 최저임금제·주52시간제의 탄력적 운용은 필요하다고 설명했다.

윤 후보는 "우리나라가 터키와 함께 주휴수당을 시행하고 있는 나라여서 사실상 최저임금이 정해진 것보다 훨씬 높다"라며 "기업의 사내복지와 점심 제공 등 비용을 따져보면 최저임금이 경직되지 않았을 때 더 고용할 수 있는데, 최저임금 때문에 고용을 제대로 못 하고, 낮은 조건 하에서 일할 의사가 있는데 그분들도 결국 일을 못 하기 때문에 인력 수급에 차질이 많다는 말씀도 들었다"고 했다.

그러면서 "이 부분은 현장에 산업계 의견을 충분히 듣고 결정하겠다고 말씀드렸다"고 덧붙였다.

