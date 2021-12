"5000명 넘어, 역대 최다" 외신도 주목한 韓 신규 확진 증가

[아시아경제 나예은 기자] 단계적 일상 회복(위드 코로나) 시행 1개월 만에 한국 내 코로나19 신규확진자 수가 5000명을 넘어 역대 최다를 기록하고 있는 가운데, 외신들이 관련 소식을 보도했다.

1일 미국 CNN은 한국 질병관리청을 인용해 한국의 전날 일일 확진자 수가 5123명으로 최다 기록을 경신했다고 전했다. 특히 수도권에서 4110명이 확진됐고 일일 사망자는 34명, 위중증 환자는 723명이라는 구체적인 상황을 전했다.

또 1일 기준 한국 인구의 82.9%가 최소 1회 이상 백신 접종을 받은 사실도 보도했다.

AP통신도 "한국에서 델타 변이 주도의 신규 확진 급증으로 일일 확진자 수가 팬데믹(세계적 대유행) 이후 처음으로 5000명을 넘었다"며 "보건 전문가들이 거리두기 규정을 다시 시행해 경제에 미치는 영향을 완화해야 한다는 주장을 하고 있다"고 전했다.

이어 "질병관리청이 오미크론 의심 사례 2건에 대해 검사를 실시하고 있다"면서 "한국 방역당국이 백신 접종 속도를 높이기 위해 노력하고 있으며, 병원 시스템 압박을 피하기 위해 수도권과 소규모 감염 발생 지역 간 병원 수용량을 공유해 관리해왔다"고 설명했다.

아울러 일본 공영 NHK도 "한국의 일일 감염자 수가 처음으로 5000명을 넘으며 감염 확산이 계속되고 있다"고 보도했다.

NHK는 "감염자가 집중된 수도 서울의 중증자 병상 사용률이 90%를 넘는 등 의료체계가 압박 받고 있다"며 "한국 백신 접종률이 80%를 넘었으나 11월부터 규제가 완화되면서 사람의 움직임이 활발해지고, 조기에 백신 접종을 마친 고령자와 미접종인 아이들 사이에서 감염자가 증가하고 있다는 지적이 있다"고 전했다.

미국 워싱턴포스트(WP)와 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)도 AP통신을 인용해 한국의 일일 확진자 수 최다 기록 소식을 보도했다.

한편 국내 코로나19 신규 확진자는 1일 0시 기준 5123명으로 집계됐다. 신규 확진자가 5000명을 넘긴 것은 이번이 처음이다. 기존 역대 최다치는 11월24일 4115명이었다. 위중증 환자는 723명으로 역대 최다 수치를 기록했다. 700명을 넘긴 것도 이번이 처음이다.

