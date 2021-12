[아시아경제 유현석 기자] 삼영엠텍 삼영엠텍 054540 | 코스닥 증권정보 현재가 4,080 전일대비 70 등락률 +1.75% 거래량 109,460 전일가 4,010 2021.12.01 15:30 장마감 관련기사 삼영엠텍, 82억원 규모 모노레일 구조물 장치 공급계약삼영엠텍, 36억 규모 구조물구조재 공급계약삼영엠택, 주식소각 결정…"주주가치 제고" close 은 일본 KEIKA CO., LTD과 50억원 규모의 PDH 밸브소재 공급 계약을 체결했다고 1일 밝혔다. 기간은 내년 2월부터 2023년 12월에 걸쳐 순차적으로 납품될 예정이다.

PDH란 프로판에서 수소를 제거해 프로필렌을 만드는 공정이다. 이곳에 소요되는 초저온 특수밸브는 고부가가치 제품으로 삼영엠텍 소재의 우수한 품질과 기술력을 인정받아 2005~2020년에 걸쳐 다수의 PJT를 수행한 실적이 있다.

삼영엠텍 관계자는 “향후로도 년간 50억원 이상의 꾸준한 수주가 이어질 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

