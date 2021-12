코이카, 파라과이 국민건강 10개년 계획 수립

9[아시아경제 유인호 기자] 한국국제협력단(코이카)는 지난달 30일(현지시간) 파라과이 수도 아순시온 내 크라운 프라자 호텔에서 우리 보건 전문가 주축으로 수립한 파라과이 정부의 10개년 건강증진 국가정책의 선포식을 개최했다고 1일 밝혔다.

이 계획에는 코이카가 진행 중인 정부 무상원조 사업의 일환으로 전문가들이 참여했다.

이번 계획은 현재 파라과이 건강 정책의 문제점을 개선할 방안과 국가 차원의 비전과 목표를 제시하고, 실천 전략과 방향을 포함하고 있다.

세부적으로는 ▲보건 환경의 강화 ▲사회, 문화, 환경, 경제 및 정치적 차원에서의 건강증진 역량의 개발 ▲지역사회의 참여와 역할 ▲거버넌스 개선 ▲통합적 보건의료체계 체계와 네트워크 구축·관리 방향에 대해 제시하고 있다.

우인식 주파라과이 대사는 “파라과이 보건정책의 2030 발전을 위해 이번 10개년 정책 계획을 전달하게 돼 자랑스럽게 생각한다”며 “의료 인프라 확충도 중요하지만 국가의 발전과 국민의 복지를 달성하기 위한 장기적인 전략계획을 수립하다는 것도 중요하다”고 전했다.

