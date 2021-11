경남도, 신뢰받는·건강한 공직문화 위해 쉬지 않고 달린다

경남도, 행안부와 '2021 제7회 혁신현장 이어달리기' 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도는 30일 오후 도청 대회의실에서 공직사회의 건강한 조직문화 조성을 위한 '2021 제7회 혁신현장 이어달리기'를 개최했다.

도는 그간 공무원이 직무에 충실할 수 있는 조직문화를 만들기 위해 3차례 조직문화 진단을 거쳐 10대 실천과제를 수립, 세대공감 동아리, 혁신 캠페인 등으로 혁신의 실천과 확산을 위해 노력했다.

이러한 노력과 성과를 인정받아 행정안전부 주최 '2021년 혁신현장 이어달리기'의 마지막 주자로 선정돼 이번 행사를 개최했다.

행사에서 도는 그간 추진해온 '건강한 조직문화 조성 시책' 및 직원 설문조사, 캠페인, 세대공감 동아리 활동 등을 소개했다.

또 직급과 나이가 다른 다양한 패널들이 참석해 공직사회 조직문화 개선을 위한 대화의 시간을 가졌고, 전자투표기와 익명 채팅방을 활용해 청중들과 함께 소통할 수 있도록 진행됐다.

하병필 도지사 권한대행은 "혁신을 시작하는 것만큼 혁신을 꾸준히 이어나가는 것이 중요하다"며 "건강한 공직문화로 나아가는 데 공직자들과 함께 최선을 다하겠다"고 말했다.

박성호 행안부 지방자치분권실장은 "MZ세대의 사회진출 증가 등 조직문화의 새로운 변화에 대한 열기가 그 어느 때보다 높았다"며 "국민에게 신뢰받는 공직사회가 될 수 있도록 내년에도 조직문화 혁신에 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr