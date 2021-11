지스트 조수훈 학생, 전국 대학생 유체공학 경진대회 금상 수상

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트(광주과학기술원총장·김기선)는 기계공학부 조수훈 학생이 최근 열린 '제13회 전국 대학생 유체공학 경진대회'에서 금상을 수상했다고 30일 밝혔다.

조수훈 학생이 발표한 논문 '실린더 주변 비뉴튼 유체 유동의 아임계 Re 영역 대와류 해석'은 비뉴튼 유체의 난류 유동에 대한 선도적인 연구로, 학부 수준의 교과과정에서 다루지 않는 매우 도전적인 난류와 비뉴튼 유체 분야에 대한 내용을 담고 있다.

비뉴튼 유체는 유체의 점성이 유동으로 인해 변하는 유체로 기계·화공·재료 공정에서 다뤄지는 여러 화합물 액체에 많이 관련되어 있다.

이번 연구의 주된 결과 중 주목할 만한 사항은 비뉴튼 유체의 점성 특성으로 인해 박리된 유동의 난류 천이가 크게 변화된다는 것이다.

점성이 감소되는 전단박화 유체는 박리된 유동의 전단응력률에 의해 점성이 감소하여 유동이 불완정하게 되어 빠르게 난류로 천이됐다. 반대에 해당되는 전단강화 유체는 반대가 되는 점성이 증가하여 천이가 지연되는 상황이 발견됐다.

지솔근 지도교수는 "비뉴튼 유체의 특성 중에서 난류 유동 조건에서의 비뉴튼 유체의 거동은 거의 알려져 있지 않다"며 "조수훈 군이 수행한 선진 연구는 궁극적으로 공정 구조물 최적화, 공정 유동조건 최적화 등에 기여할 수 있다"고 연구의 중요성을 강조하였다.

조수훈 학생은 "난류 유동에 대한 수치해석은 대학생이 연구하기 매우 어려운 분야인데, 이를 성공적으로 수행함으로써 심사위원들로부터 좋은 평가를 받은 것 같다"며 "난이도가 있는 주제인 만큼 힘든 순간도 있었지만 감사하게도 지도교수님과 연구실 동료들로부터 많은 도움을 받아 잘 이겨낼 수 있었다"고 소감을 밝혔다.

한편, 전국 대학생 유체공학 경진대회는 대한기계학회에서 주관하며, 유체현상에 대한 원리 규명 및 창의적이고 공학적인 설계, 해석, 디자인 등을 위한 목적으로 개최된다. 올해는 지난 5일 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 열렸다.

