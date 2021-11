[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 차예련이 우월한 몸매를 뽐냈다.

27일 차예련은 자신의 인스타그램에 열혈 필라테스 중인 사진과 함께 "온전히 나에게 집중하는 한 시간...다시 시작. 필라테스"라는 글을 남겼다.

차예련은 배우 주상욱과 결혼해 슬하에 1녀를 두고 있다. 현재 SBS 예능 프로그램 '워맨스가 필요해'에 출연 중이다.

