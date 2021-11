에스에프에이, 오는 12월2일 기업설명회 개최

[아시아경제 공병선 기자] 에스에프에이 에스에프에이 056190 | 코스닥 증권정보 현재가 35,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 60,169 전일가 35,550 2021.11.26 13:03 장중(20분지연) 관련기사 '디스플레이의 날' LGD 최형석 부사장, 은탑산업훈장 받아'피크 아웃' 공포…이익 높아진 외국인 과매도 종목에 집중하라 OLED 패널 수요 확대…소재·장비株 주목해야 close 는 오는 12월2일 오후 4시 기관투자자 및 일반투자자, 언론 등을 대상으로 기업설명회를 개최한다고 26일 공시했다.

설명회는 온라인 방식으로 진행할 예정이다. 참가 신청은 오는 12월1일 오후 6시까지 에스에프에이 홈페이지에서 할 수 있다.

공병선 기자