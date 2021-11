[아시아경제 공병선 기자] 삼강엠앤티 삼강엠앤티 100090 | 코스닥 증권정보 현재가 19,700 전일대비 100 등락률 -0.51% 거래량 617,866 전일가 19,800 2021.11.24 14:05 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일[클릭e종목]"삼강엠앤티, SK그룹 편입에 시너지 기대…목표가↑"주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장 close 는 오는 12월1일 오전 9시10분 주요 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 개최한다고 24일 공시했다. 기업설명회는 12월3일 오후 4시20분에 마칠 예정이다.

이번 설명회는 프레젠테이션 및 질의응답 방식으로 진행된다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr