이재명 "尹, 무속인들 멀리하라…국정운영 동전 던져 결정하면 큰일"

"진짜 위험하다...좋은 선생 두고 공부하면 좋겠다고 생각"

[아시아경제 김소영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 윤석열 국민의힘 대선 후보를 향해 "무속인들을 멀리하라. 왜냐하면 진짜 위험하다"고 조언했다. 이는 과거 논란이 됐던 윤 후보의 '손바닥 왕(王)'과 '천공스승' 등을 꼬집은 것으로 해석된다.

이 후보는 23일 오후 YTN 대담 인터뷰에서 윤 후보의 약점을 묻는 질문에 "좋은 선생을 두고 공부하면 좋겠다고 생각했다. 국정 운영은 객관적 사실에 기초해서 합리적 판단을 통해 결정을 해야지 동전을 던져서 결정하면 큰일이다. 너무 심하게 얘기했나"라며 이같이 답했다.

윤 후보의 강점에 대해선 "국민들이 공정할 것이라는 기대를 받고있는 것이 그 분의 강점"이라며 "저는 평생 나름대로 공정 세상을 위해 노력해왔고 시정, 도정을 통해 구현했다고 생각했는데 누가 더 공정할 거 같냐는 질문에 윤석열이 더 높게 나왔다"고 말했다.

이어 "저는 실체와는 좀 괴리가 있다고 판단하는데 국민들은 다르게 본다. 현 정권에 대한 심판 심리가 작동하는 거 같다"고 덧붙였다.

과거 윤 후보에 대해 '포장이 잘돼있다. 내용은 살펴봐야 한다'고 한 데 대해선 "(지금은) 부실함이 드러나는 것 같다. 그 분 얘기 계속 드리는 건 좀 그렇고 검찰총장직을 퇴임했을 때 그 말씀을 드렸다. 국정이 그리 간단치 않다. 형사 사법 영역은 입법, 행정, 사법 중에서도 극히 일부다. 그래서 국정에 대한 공부를 많이 하면 좋겠다고 했고 본인도 열공하겠다고 말했었다"고 밝혔다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr