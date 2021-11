‘경북 디자인주도 제조혁신센터’ 구미서 둥지 틀어

23일 개소식 … 금오테크노밸리 내 2층 350평 규모



제조기업 디자인 혁신에 획 그을 것

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 구미시가 23일 ‘경북 디자인주도 제조혁신센터’를 금오테크노밸리에 개소했다.

경북 디자인주도 제조혁신센터는 지난 4월 인천, 구미, 광주, 대구, 여수 등 전국 스마트그린산단을 대상으로 한 산업통상자원부의 공모 결과로 이뤄졌다.

센터는 제조기업 유형별로 제품의 기획부터 제조, 마케팅 등 제품생산의 전 분야에 걸쳐 ‘디자인-업(design-UP) 혁신 프로그램’을 맞춤형으로 지원한다.

경험과 자본력의 부족으로 전문적인 디자인 조직 없이 오로지 경영자의 역량에 의존하게 되는 중소기업을 주로 지원할 계획이다.

디자인-업(design-UP) 지원 프로그램은 기업의 역량을 진단하는 ‘터치 업(touch-UP)‘을 시작으로 신상품 개발과 디자인 개선을 돕는 ‘밸류-업(value-UP)’, 부품소재를 활용한 신상품 개발과 아이디어 발굴 등을 지원하는 ‘스케일-업(scale-UP)’, 뿌리산업 제조사의 자체 상품 개발을 뒷받침하는 ‘빌드-업(build-UP)’, 개발제품 홍보와 마케팅을 추진하는 ‘스마트-업(smart-UP)’ 등이다.

경북 센터는 서울, 경기 시흥, 경남 창원, 경북 구미, 광주 중 최대 규모로 2개 층 350평 규모로 조성됐다.

소비자 감성에 직결되는 CMF(Color, Material, Finishing) 전시실과 온라인 콘텐츠 제작을 지원할 디지털 디자인실, 디자인 라이브러리, 마케팅을 지원할 스마트스튜디오, 콘퍼런스룸 등 원스톱 지원이 가능한 시설을 갖췄다.

구미전자정보기술원, 경북창조경제혁신센터 등 지역의 혁신연구기관과 금오공대, 경운대, 구미대 등 산학융합지구와 비즈니스 지원센터 등과 협력해 기업을 위한 다양한 연구개발과 지원 시설이 집약됐다.

시는 센터 운영을 맡은 한국디자인진흥원과 손을 잡고 제조혁신지원사업을 비롯해 다양한 분야의 디자인 지원 시책을 발굴하고 추진할 방침이다.

장세용 시장은 “제조 프로세스 전반에 혁신적 디자인이 접목돼 기업의 비결과 역량이 더욱 빛을 발할 것”이라며 “대기업 의존적 산업구조에서 벗어나 자체 경쟁력을 갖춘 지역 기업이 되도록 지원하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr