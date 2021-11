[아시아경제 서소정 기자] 정은경 질병관리청장이 24일 오후 2시 충북 청주시 질병관리청 오송청사에서 코로나19 백신피해자가족협의회와 비공개 간담회를 한다.

이번 간담회는 지난 19일 정은경 청장이 코로나19 백신 추가접종을 받고 병원을 나서다 유가족들이 강력하게 면담을 요청한 데 따라 이뤄진 것이다.

질병청에 따르면 정 청장은 한 시간가량 코로나19 백신피해자 가족협의회 회원과 만나 유가족들의 요청사항과 애로사항을 들을 계획이다.

코로나19 백신피해자가족협의회의 법률자문을 맡은 김기윤 변호사는 간담회가 끝난 이후 이날 오후 3시께 질병관리청사 정문에서 기자회견을 열 예정이다.

