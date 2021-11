함양군, 맑은 물 공급 위해 배수지 청소 완료

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군 상하수도사업소는 깨끗하고 안전한 상수도 공급을 위해 함양·서상정수장의 정수시설과 관내 배수지 16개소에 대해 청소를 완료했다고 23일 밝혔다.

정수장과 배수지 청소는 수도법 시행규칙에 의거 매년 반기별로 1회 실시하며, 이를 통해 수도시설을 항상 청결히 유지함으로써, 먹는 물이 오염되는 것을 방지하고 있다.

이번 청소는 정수장 및 배수지 바닥과 벽체 등 내부 물때와 이물질을 제거하고, 사전점검을 통해 보수가 필요한 부분의 보수도 함께 진행함으로써 단수로 인한 군민의 불편을 최소화하는데 중점을 두고 실시했다.

또한 침전지 시설개량 등 낡은 시설에 대한 지속적인 시설개선과 수질관리로 맑고 깨끗한 수돗물 공급에 주력해 군민이 안심하고 마실 수 있도록 최선을 다하고 있다.

조영현 함양군 상하수도사업소장은 “군민들에게 안정적인 상수도 공급과 신뢰도 향상을 위해 수질관리와 상수도 시설개선, 환경정비 등 맑고 깨끗한 수돗물 생산 및 공급에 최선을 다하겠다”고 말했다.

