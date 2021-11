[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 23일 전두환 전 대통령 사망과 관련해 조문하지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 대신 당 차원의 조화를 보내고, 당내 구성원들의 조문 등은 자유롭게 판단하도록 허용하겠다고 했다.

이 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "저는 전두환 전 대통령 상가에 따로 조문할 계획이 없다"며 빈소를 찾지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

다만 그는 "당을 대표해서 조화는 보내도록 하겠다"고 전했다. 조화 등의 형식적 예의는 갖추겠다는 것이다.

아울러 "당내 구성원들은 고인과의 인연이나 개인적 판단에 따라 자유롭게 조문여부를 결정하셔도 된다"며 조문 자체를 막지는 않겠다는 뜻도 밝혔다.

