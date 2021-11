[전두환 사망] 與 “전두환 국가장 반대…당대표 조문은 고민 중”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 23일 전두환 전 대통령 사망과 관련, 국가장을 반대한다며 목소리를 높이면서 송영길 당대표의 조문에 신중한 입장을 드러냈다.

고용진 수석대변인은 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 “법에 따라 국립묘지 안장은 당연히 안 된다. 국가장은 추진하지 않을 계획”이라고 말했다.

고 수석대변인은 “노태우 전 대통령은 나름 역사적 참회와 반성이 있었다는 전제로 국무회의 의결을 통해 국가장을 한 것인데, (전 전 대통령은) 그런 것 없이 떠났다”고 했다.

조문에 대해서는 “망자에 대한 조문을 하는 것이 우리의 문화인 것은 맞는데, 전 전 대통령이 갖는 정치와 역사적 의의를 보면 지탄받아 마땅한 상황”이라며 “조문까지도 고민하게 만드는 역사적 부담을 주고 떠났다”고 지적했다.

다만 송 대표의 조문은 고민 중이라고 밝혔다. 고 수석대변인은 “조문이 가지는 의미가 있기 때문에 가게 된다면 메시지를 들고 가야할 것 같다. 바람직한지 등은 고민하겠다”고 말했다.

앞서 이재명 대선 후보는 공약 발표가 끝난 뒤 기자들과 만나 “전두환씨는 명백한 내란, 학살 사건의 주범”이라며 “자신의 사적 욕망을 위해 국가권력을 찬탈했던 결코 용서 못 받을 범죄에 대해 마지막 순간까지도 반성하고 사과하지 않았다”고 비판했다. 이 후보는 조문 계획에 대해서 “현재 상태로는 아직 생각을 안 하고 있다”고 말했다.

