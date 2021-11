aT, 전 직원·협력사와 'ESG 경영주간' 운영

[세종=아시아경제 문채석 기자] 한국농수산식품유통공사(aT)는 23일 전 직원, 협력기업을 대상으로 이날부터 오는 30일까지 'ESG(환경·사회·지배구조) 경영 주간'을 운영한다고 밝혔다.

경영 주간엔 ESG 가치를 확산하기 위한 다양한 활동을 중점 추진한다. 저탄소 식생활 캠페인 '코리아 그린푸드 데이', 1부서-1협력업체 윤리·인권경영 지원 프로그램, 친환경 포장 농산물 꾸러미 언박싱 행사 등 20개 ESG 관련 프로그램을 진행한다. aT는 지난 4월 169개 농수산식품 협력기업과 함께 'ESG 경영'을 선포한 이래 ESG 경영 전략 수립, 이사회 내 ESG 전문위원회 신설, ESG 경영 전담부서 및 최고경영자(CEO) 자문위원회 운영 등을 시행 중이다.

먹거리 생산­유통­소비 전 과정에서 발생하는 온실가스의 배출량을 줄여 탄소중립을 실천하는 '코리아 그린푸드 데이' 확산에 앞장서고 있다. 이 캠페인은 국민 먹거리를 책임지는 공공기관인 특성을 살린 aT의 대표 ESG 경영 실천 방안이다. 또 협력 기업에 환경경영 가치를 전파하기 위해 친환경 포장재 지원을 하고, 협력 기업 근로자의 근무 여건을 개선하기 위해 휴가비를 지원하는 등 체감형 ESG 도입에 앞장서고 있다.

김춘진 aT 사장은 "ESG 경영은 이제 선택이 아닌 필수"라며 "공공기관 업(業)과 연계한 국민 참여형 캠페인 '코리아 그린푸드 데이' 등 환경과 사회에 기여할 수 있는 분야를 지속적으로 발굴해 확산하겠다"고 말했다.

