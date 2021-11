尹선대위 합류 거부한 김종인 "일상으로 회귀하겠다"

[아시아경제 박준이 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 윤석열 국민의힘 대선 후보 선거대책위원회에 사실상 합류를 하지 않겠다는 입장을 밝혔다.

김 전 위원장은 23일 서울 종로구 사무실 앞에서 기자들과 만나 "국민의힘 상황이 어떤 것 같나"는 질문에 "나는 더 이상 정치 문제에 대해 이야기하고 싶지 않다"며 "나는 지금 내 일상으로 회귀하는 것"이라고 선을 그었다.

"선대위 합류는 안 하는 것으로 결정을 내렸나"고 묻자 "나는 이미 내가 어떤 상황에서 대선을 바라보고 있다는 것에 대해 여러 차례 얘기를 많이 했다"며 "그걸 잘 음미하면 내가 왜 이런 결심을 했는지 파악할 수 있을 것"이라고 이미 결단을 내린 것임을 시사했다.

또 후보와 전화 통화를 했는지에 대한 질문에는 "나는 더 이상 얘기할 필요가 없다고 생각하기 때문"이라며 연락을 하지 않았다고 밝혔다. 그러면서 김병준 전 자유한국당 비상대책위원장의 상임선대위원장 임명 건 등 후보가 제시한 선대위 구성안에 대해 "후보가 자신이 판단해 최선의 방법이라고 했으면 그대로 받는 거지, 그거에 대해 논평할 게 뭐가 있나"고 말했다.

전날 윤석열 국민의힘 대선 후보가 당 최고위원회의에 참석해 "김 전 위원장께서는 계속 제가 말씀을 올렸는데 하루 이틀 좀 시간을 더 달라고 하셨다"고 밝히면서 김 전 위원장이 선대위 합류를 거부한 것이 아니냐는 관측이 제기됐다. 앞서 같은 날 이준석 당대표도 김 전 위원장과 비공개 회동을 했지만 김 전 위원장이 합류에 부정적인 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr