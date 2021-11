1주택자 이어 지방까지 조준한 종부세…대상자, 세종 3배·부산 2배 '급증'

2021년 주택분 종부세 시도별 고지 현황 살펴보니

17개 시도서 모두 대상자 크게 늘어

세종시 3배 가까이 늘어 1위…부산 2만3000명→4만6000명 2배

충남·전북·전남·울산·경남도 2배 늘어

충북 세액, 80억→707억…9배 가까이 뛰어

[세종=아시아경제 김현정 기자] 부동산 가격 상승과 정부의 공시가현실화 등의 여파로 서울·수도권 뿐 아니라 전국 17개 시·도에서 모두 종합부동산세 납부 대상자가 크게 늘었다. 최근 부동산 가격이 급등한 세종시의 고지인원은 3배 가까이 급증했고, 상대적으로 비인기 지역으로 꼽히던 충북의 경우 고지세액이 9배 가량 뛰었다.

23일 국세청은 이 같은 내용의 '2021년 주택분 종부세 시도별 고지현황'을 발표했다. 고지인원을 기준으로 전국에서 대상자가 가장 많이 급증한 곳은 세종시로, 지난해 4000명에서 올해 1만1000명으로 7000명(175%) 급증했다. 세종시에서 고지된 종부세 역시 같은 기간 44억원에서 올해 259억원으로 215억원(488.6%) 뛰었다.

그 외에 고지서를 받는 종부세 대상자가 2배(100%) 이상 급증한 곳은 전국에서 속출했다. 충남이 7000명에서 1만4000명, 전북이 4000명에서 9000명, 전남과 울산이 각각 4000명에서 8000명, 부산이 2만3000명에서 4만6000명, 경남이 8000명에서 1만6000명으로 늘었다.

고지 세액(액수)을 기준으로는 서울과 경기에 이어 경남, 부산이 가장 많이 늘었다. 경남의 경우 작년 1089억원 고지되던 것이 올해 4293억원 고지돼 3204억원(294.2%) 늘었다. 부산에서는 같은기간 454억원이 2561억원(464.1%)으로 증가했다.

세액 증가율이 가장 컸던 곳은 상대적으로 부동산 비인기 지역으로 꼽혀왔던 충북이다. 80억원에서 707억원으로 627억원(783.8%) 급증했다.

같은 기간 서울과 경기는 상대적으로 고지인원 및 세액의 증가폭이 크지 않았지만, 절대 수치는 압도적이었다. 지난해 39만3000명 수준이던 서울의 종부세 고지인원은 올해 8만7000명(22.1%) 뛴 48만명에 달했고, 고지액은 1조1868억원에서 2조7766억원으로 1조5898억원(134.0%) 급증했다. 경기의 고지인원은 같은기간 14만7000명에서 23만8000명으로 9만1000명(61.9%), 고지세액은 2606억원에서 1조1689억원으로 9083억원(348.5%) 늘었다. 전체 고지인원(94만7000명)에서 차지하는 비중은 서울이 50.6%, 경기가 25.1% 수준을 기록했다. 고지세액을 기준으로는 전체(5조6789억원)의 48.9%를 서울이, 20.6%를 경기가 차지했다.

종부세는 과세기준일(매년 6월1일) 기준으로 국내에 재산세 과세 대상인 주택 및 토지를 소유한 사람에게 부과하는 세금이다. 문재인 정부 들어 부동산 가격이 급등하고, 종부세율·공정시장가액비율·공시가격현실화이 동시에 상향조정되면서 종부세를 내야하는 인원과 세액이 전국적으로 급증한 것으로 풀이된다.

한편, 국세청은 지난 22일부터 올해분 종부세 고지서 발송을 시작했다. 홈택스에서는 22일부터 볼 수 있고 우편으로는 24∼25일께 받을 수 있다. 종부세 신고·납부 기한은 다음 달 1일부터 15일까지다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr