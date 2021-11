34년 만에 ‘다섯쌍둥이’ 출산 군인부부… 서욱 “모성애 대단” 격려금

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]서욱 국방부 장관이 현역 육군 대위 군인 부부에게서 다섯쌍둥이가 태어난 것을 축하하며 신생아 용품과 격려금을 전달한 것으로 알려졌다.

23일 국방부에 따르면, 서 장관은 전날 서울대병원에 입원해 있는 서혜정 대위(육군 17사단)와 같은 부대에 근무하는 남편 김진수 대위 부부에게 배냇저고리와 모자 등 신생아 용품과 축하서신, 격려금을 전달했다.

지난 13일 출산을 위해 서울대병원에 입원한 서 대위는 18일 저녁 제왕절개로 여아 4명, 남아 1명의 다섯 아이를 품에 안았다. 제왕절개 수술은 서울대병원 산부인과 전종관 교수가 집도한 것으로 알려졌다. 수술에는 전 교수를 포함해 30명 이상의 의료진이 참여한 것으로 전해졌다.

다섯쌍둥이의 출산은 세계에서도 드문 사례다. 국내에서는 1987년 서울대병원에서 다섯쌍둥이가 태어난 게 현재 남아있는 마지막 기록이다.

서 장관은 축하 메시지를 통해 “험할 수 있는 상황에서도 아이들을 끝까지 품고 있었던 서 대위의 모성애가 대단하고 자랑스럽다”며 “아이들이 건강하게 자라기를 바란다”고 말했다고 국방부는 전했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr